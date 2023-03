Mixed-Reality-Headsets für Unternehmen auf dem Prüfstand

(Quelle: Augment IT, Reto Grob)

24. März 2023 - An einem Meetup in Bern konnte man letzte Woche die neuesten Mixed-Reality-Headsets für Firmen von HTC, Lenovo, Meta und Pico testen. Eifrig diskutiert wurde dabei auch über den möglicherweise schon bald bevorstehenden Markteintritt von Apple.

Vergangene Woche traf sich die Schweizer Virtual-, Mixed- sowie Augmented-Reality-Community im Innospace in Bern zu einem von den beiden Firmen Afca und Augment IT organisierten Meetup. Mit 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war die Veranstaltung komplett ausgebucht. Kein Wunder, denn wann hat man schon Gelegenheit an einem Abend und an einem Ort sämtliche der neuesten und führenden Mixed-Reality-Headsets für Unternehmen nicht nur vorgestellt zu bekommen, sondern auch testen zu können.Zu den Testobjekten zählten die bereits seit einigen Wochen erhältlichen und im vergangenen Herbst vorgestellten Headsets Meta Quest Pro sowie die Pico 4 Enterprise. Weiter konnten die Teilnehmenden auch die im Rahmen der diesjährigen CES präsentierten Vive XR Elite von HTC unter die Lupe nehmen, die erst vor wenigen Tagen in den Handel gekommen ist. Und noch gar nicht verfügbar, aber ebenfalls bereits auf dem Prüfstand stand die Thinkreality VRX von Lenovo . Ausserdem machte am späteren Abend auf einmal auch die AR-Brille des Schweizer Start-ups Almer Technologies die Runde, ebenfalls ein interessantes, neues Produkt.

Die verschiedenen Headsets, alles Standalone-Geräte, die also nicht mehr zwingend mit einem PC verbunden werden müssen, zeigten eindrücklich, wie weit sich die Technologie in den vergangenen Jahren entwickelt hat – und zwar nicht nur im Consumer-, sondern eben auch im Enterprise-Bereich. Die Einsatzmöglichkeiten in Firmen sind gemäss den Herstellern gross und reichen in diverse Geschäftsprozesse sowie Geschäftsbereiche, von virtuellen Trainings, über Engineering und Design bis hin zur Remote-Zusammenarbeit und Collaboration.Trotz den grossen und gut erkennbaren Fortschritten hat jeder Hersteller und jedes Gerät noch Luft nach oben, ob das nun beim Sichtfeld und der Auflösung, der Passthrough-Funktion, dem Hand- oder Augen-Tracking, der Akkulaufzeit oder dem Tragekomfort ist. Und auch wenn ein spezifisches Unternehmen selbst nicht mit einem Modell anwesend war, so war es in den Gesprächen der AR-, MR-, und VR-Experten doch allgegenwärtig. Die Rede ist von Apple , wo man gerüchteweise im Juni anlässlich der Entwicklerkonferenz WWDC ein erstes Mixed-Reality-Headset vorstellen wird.Die Community ist sich einig, dass ein Einstieg von Apple dem Markt definitiv einen grossen Schub verleihen würde. Uneinig ist man sich derweil, wann dieser Eintritt tatsächlich erfolgen wird. Einige sind sich sicher, dass wir noch dieses Jahr entsprechende Geräte sehen werden und vielleicht auch kaufen können. Andere wiederum zeigten sich eher zurückhaltend, da der Start nun doch schon seit vielen Monaten, ja sogar Jahren prophezeit wird und bisher nicht erfolgt ist. So oder so: Es bleibt definitiv spannend in der Branche und die Entwicklung wird rasant weiter gehen. (mv)