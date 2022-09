Lenovo präsentiert All-in-One VR-Brille für Unternehmen

(Quelle: Lenovo)

29. September 2022 - Lenovo präsentiert die Thinkreality VRX und damit eine Mixed-Reality-Brille, die speziell für den Einsatz im Unternehmen konzipiert wurde, inklusive der zugehörigen Services für einen möglichst einfachen Einstieg ins Enterprise Metaverse.

Lenovo präsentiert mit der Thinkreality VRX eine Virtual- respektive Mixed-Reality-Brille, die speziell als All-in-One-Lösung für Unternehmen konzipiert wurde. Die Goggles bieten unter anderem einen farbigen und hochauflösenden Pass-Through-Modus, in welchem über die Frontkameras sozusagen in die Realität geblickt werden kann. Damit sind neben VR- auch AR-Anwendungsfälle möglich. Weiter gibt es ergänzende Leistungen in Form eines laut Lenovo umfassenden Angebotes an End-to-End-Services, womit der Einstieg ins Enterprise Metaverse sicher und einfach vollzogen werden könne. Lenovo spricht dabei von Services rund um Beratung, Erstellung von Inhalten bis hin zur Cloud-Bereitstellung und Kundensupport. Weiter gibt es eine integrierte Thinkreality Software-Plattform, die für die Verwaltung und das Monitoring der im Unternehmen eingesetzten VR- und AR-Lösungen zum Einsatz kommen soll.Im Headset ist neben dem Akku und speziellen Pancake-Linsen ein Snapdragon-Chip verbaut, der für die Rechenleistung sorgt. Beworben wird die Brille für eine breite Anwendung im Unternehmen sowie den bereits erwähnten Einstieg ins Enterprise-Metaversum. Ob die Brille wie von Lenovo beteuert "die VR-Lösung für alle Mitarbeitenden" ist, bleibt wohl abzuwarten. "Unsere Kunden sind auf der Suche nach zuverlässigen, flexiblen und skalierbaren Gateways für das wachsende Enterprise Metaverse. Sie brauchen Business-Class-Lösungen für die neuen Realitäten des Arbeitens in hybriden Szenarien und virtuellen Umgebungen“, meint Vishal Shah, GM of XR and Metaverse, Lenovo.Verfügbar soll die Thinkreality VRX ab Anfang 2023 sein, zum Preis wurde noch nichts bekanntgegeben. Hier gibt es mehr Infos zum Produkt. (win)