CES: HTC stellt neues Mixed-Reality-Headset vor

9. Januar 2023 - Konkurrenz für Metas Quest Pro: Ende Februar erscheint die Vive XR Elite, die mit einem etwas günstigeren Preis und einem spannenden, modularen Design aufwartet.

Mit der Vive XR Elite kommt schon bald ein neues High-End-Mixed-Reality-Headset auf den Markt. Das im Rahmen der CES vorgestellte Gerät soll durch sein schlankes, modulares Design überzeugen. So lässt sich zum Beispiel je nach Anwendung der hintere Teil des Headsets, das insgesamt 625 Gramm auf die Waage bringt, abnehmen.



Weiter besitzt die Vive XR Elite, die sowohl VR- als auch MR-Funktionen bietet, vier Tracking-Kameras (inkl. Hand-Tracking) und eine Vollfarb-RGB-Kamera für Passthrough, einen Tiefensensor, einstellbare IPD- und Dioptrienregler, eine kombinierte Auflösung von 3840x1920 Pixeln bei einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hertz und einem Field of View (FOV) von 110 Grad, integrierte Lautsprecher sowie einen USB-C-Anschluss, über den die Brille zum Beispiel an eine externe Stromquelle oder einen PC angeschlossen werden kann. Die Verbindung mit einem PC, um beispielsweise PCVR-Inhalte zu konsumieren, ist dank Wi-Fi 6E zudem auch kabellos möglich.