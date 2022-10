Meta stellt neues VR-Headset Quest Pro vor

(Quelle: Meta)

12. Oktober 2022 - Die Meta Quest Pro ist da. Das neue Standalone VR-Headset soll die virtuelle und reale Welt näher zusammenbringen und dank zahlreichen neuen Funktionen und Technologien die Möglichkeiten von Virtual und Mixed Reality auf ein neues Level heben.

Wie im Vorfeld erwartet, hat Meta-CEO Mark Zuckerberg an der Hauskonferenz Connect eine neue Virtual-Reality-Brille präsentiert. Die Meta Quest Pro richtet sich, wie der Name bereits verrät, in erster Linie an professionelle Anwender – was eine neue Partnerschaft mit Microsoft ebenfalls unterstreicht (mehr dazu in diesem Artikel ). Doch auch VR-Enthusiasten werden vermutlich zuschlagen, obwohl das neue High-End-Headset, das bisher unter dem Namen "Project Cambria" entwickelt wurde, ein Preisschild von 1599 Franken hat. Ausgeliefert wird ab 25. Oktober 2022, Vorbestellungen werden ab sofort entgegengenommen.Doch was bietet die neue Quest Pro? Ein neues, im Vergleich zur Quest 2, deutlich schlankeres Design, das für mehr Tragekomfort sorgen soll. Möglich macht dies vor allem eine neue optische Technologie mit sogenannten Pancake-Linsen, wodurch Meta laut eigenen Angaben die ganze Optik um 40 Prozent verkleinern konnte. Trotzdem soll das Headset gegenüber der Quest 2 aber eine vier Mal höhere Auflösung sowie 75 Prozent mehr Kontrast bei einem 1,3-mal grösseren Farbspektrum bieten. Ausserdem soll der IPD-Bereich bei 55 bis 75 Millimetern liegen, mit kontinuierlicher Anpassung, und so für eine klare Sicht sorgen.