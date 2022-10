Microsoft 365 kommt ins Metaverse

(Quelle: Microsoft)

12. Oktober 2022 - Microsoft 365, Windows 365 und Xbox Cloud Gaming sollen auf die Quest-Geräte und damit ins Metaverse kommen. Microsoft und Meta gehen dafür eine entsprechende Partnerschaft ein.

Im Rahmen des Meta-Events Connect gaben Microsoft und Meta eine Partnerschaft für die Zusammenarbeit im Bereich Metaverse bekannt. Man will eng zusammenspannen, um Microsofts Arbeits- und Spieleplattformen über die Quest-Headsets im Metaverse nutzen zu können. So soll etwa Mesh for Teams auf den Quest-Headsets von Meta verfügbar gemacht werden, womit die Kollaborationsplattform der Redmonder ihren Weg ins Metaverse finden soll. Der Zugang soll jedoch nach wie vor über beliebige Endgeräte möglich sein. Weiter will man auch die Microsoft 365 Apps auf die Quest-Brillen bringen und via Windows 365 ist sogar vom Streaming ganzer Workplaces in Form von Windows Cloud PCs die Rede. Im Bereich Streaming wird darüber hinaus Xbox Cloud Gaming in den Meta Quest Store implementiert, was das Streaming von Xbox Games auf den Quest-Plattformen zulässt.