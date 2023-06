Software Development Kit für Apple Vision Pro jetzt erhältlich

(Quelle: Apple)

23. Juni 2023 - Software-Entwickler sind ab sofort in der Lage, Anwendungen für Apples Vision Pro zu entwerfen. Apple hat das dazugehörige Software Development Kit freigegeben und errichtet sogar physische Developer Labs, wo sich Entwickler treffen können.

Apple hat sein Software Development Kit (SDK) für die Vision Pro veröffentlicht, wie das Tech-Unternehmen in einer Mitteilung schreibt . Damit können Entwickler beginnen, eigene Applikationen für das zugrunde liegende Betriebssystem VisionOS zu bauen. Ausserdem wird Apple im Juli sogenannte Developer Labs in Cupertino, London, München, Shanghai, Singapur und Tokio eröffnen, um Entwicklern die Möglichkeit zu geben, ihre Anwendungen auf Apple Vision Pro Hardware zu testen sowie Unterstützung von Apple Ingenieuren zu erhalten. Entwicklerteams können sich dann ausserdem auch für Entwickler-Kits bewerben, damit die Anwendungen direkt auf der Brille getestet werden können.Entwickler können für VisionOS dieselben Frameworks verwenden, die bereits von anderen Apple-Plattformen geläufig sind wie Xcode, Swift, Realitykit, ARKit und Testflight. Ausgerüstet mit diesen Tools sind Entwickler in der Lage, Applikationen zu entwickeln, welche den virtuellen Raum der VR-Brille ausnutzen können. So können beispielsweise Blickwinkel, Lichtverhältnisse und Grösse der Objekte frei justiert werden. Es ist auch möglich, virtuelle Fenster zu integrieren.Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations, sagte anlässlich der SDK-Freigabe, sie könne es kaum erwarten, zu sehen, welche Dinge die Entwickler-Community mit Hilfe der VR-Brille zum Leben erwecken werde. Das visionOS SDK, Xcode, der Simulator und der Reality Composer Pro sind für Mitglieder des Apple Developer Programm unter developer.apple.com verfügbar. (adk)