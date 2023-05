Apple WWDC mit vollem Programm

(Quelle: Apple)

31. Mai 2023 - An der WWDC23, die ab 5. Juni Apple-Fans und Entwickler in ihren Bann ziehen wird, dürfte Apple endlich sein erstes Mixed-Reality-Headset samt passendem Betriebssystem, neue OS-Versionen für alle Geräte, aber wenig neue Macs vorstellen.

Apples Worldwide Developers Conference (WWDC) findet unter dem Motto "Swiftly Developing" auch 2023 Anfang Juni statt, gemischt auf dem Campus in Cupertino als Live-Veranstaltung für eine kleine Zahl von Gästen sowie weltweit als Online-Event. Den Start bildet wie gewohnt die Keynote am 5. Juni um 10.00 Uhr Orts- beziehungsweise 19.00 Uhr Schweizer Zeit. Die Keynote und weitere Sessions können über die Apple-Website und die Apple Developer App verfolgt werden, die Keynote zusätzlich auf Apples Youtube-Kanal.Als Hauptattraktion der WWDC23 wird der lange erwartete Launch von Apples Mixed Reality Headset vorausgesagt, das wie eine Skibrille aussehen, zahlreiche Sensoren enthalten soll und mutmasslich Reality Pro heissen wird. Da es vermutlich mit einem Preis um die 3000 US-Dollar daherkommt, dürfte das Wearable primär für Hardcore-Fans und allenfalls den professionellen Einsatz attraktiv sein. Mit dem Gerät führt Apple ein passendes Betriebssystem ein, das wohl RealityOS oder xrOS heisst.

An weiterer Hardware erwarten Analysten ein Macbook Air mit 15-Zoll-Screen und M2-Chip, also nichts Sensationelles. Ob weitere Macs angekündigt werden, insbesondere ein Apple-Silicon-basierter Mac Pro, ist nicht klar. Produkte mit der nächsten Chip-Generation M3 kommen vermutlich erst später. Bezüglich Software gilt es dagegen als sicher, dass Apple an der WWDC mit Details zu iOS/iPadOS sowie tvOS 17, MacOS 14 und einem massgeblich erneuerten WatchOS 10 herausrücken wird. (ubi)