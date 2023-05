Apple gibt iOS und iPad OS 16.5 frei

19. Mai 2023 - Apple hat Updates für seine diversen Betriebssysteme veröffentlicht. Neue Funktionen sucht man vergebens, dafür werden Sicherheitsprobleme behoben.

Apple hat Updates für seine verschiedenen Betriebssysteme vom Stapel gelassen – so auch für iOS respektive iPad OS. Die Version 16.5 bringt zwar keine neuen Funktionen, zumindest aber den Pride-Fest-Sperrbildschirm "zu Ehren der Community und Kultur von LGBTQ+". Daneben wird ein Problem behoben, dass dafür gesorgt hat, dass Spotlight unter Umständen nicht mehr reagiert hat. Rund um Car Play wird ein Fehler beseitigt, der dazu führte, dass Podcasts nicht geladen werden können, genauso wie ein Fehler rund um das Zurücksetzen der Einstellungen der Funktion Bildschirmzeit beseitigt wird. Ausserdem werden mit iOS 16.5 auch Security-Probleme beseitigt, unter anderem drei Lecks in WebKit, die bereits aktiv ausgenützt werden. Entsprechend wird ein zeitnahes Update empfohlen.Ebenfalls aufdatiert wurde zudem MacOS 13 Ventura. Hier soll die Version 13.4 ein Problem im Zusammenhang mit der automatischen Entsperrung via Apple Watch beheben, genauso ein Fehler im Zusammenhang mit Bluetooth-Tastaturen nach einem Mac-Neustart beseitigt wird. Anpassungen gibt es zudem beim Sport Feed in der Seitenleiste von Apple News, und es werden weitere Fehler und Sicherheitsprobleme im Betriebssystem beseitigt.Und auch für WatchOS gibt es ein Update, die Version 9.5 bringt ebenfalls das Pride-Ziffernblatt und behebt Fehler. (mw)