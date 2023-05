Neues zu Apples nächster M3 Chip-Generation

(Quelle: Apple)

15. Mai 2023 - Apple soll intern bereits erste Tests mit Macs auf Basis seiner kommenden SoC-Generation M3 durchführen. Entsprechende Geräte dürften aber frühestens Ende 2023 auf den Markt kommen.

In seinem allsonntäglichen Apple-Newsletter "Power On" hat "Bloomberg"-Journalist Mark Gurman diesmal Apples nächste Chip-Generation M3 beleuchtet. Apple habe nämlich damit begonnen, M3-bestückte Macs auf Herz und Nieren zu prüfen, wie Gurman erfahren hat. Konkret geht es um einen M3 Pro mit 12 CPU- und 18 GPU-Kernen sowie 36 GB RAM, der in einem Macbook-Pro-Prototyp getestet worden sein soll. Ein App-Store-Developer habe entsprechende Daten gesammelt und Gurman mitgeteilt. Interessant ist die Aufteilung der 12 CPU Cores. Erstmals wären im geschilderten Chip gleich viele High-Performance- und Efficiency-Kerne kombiniert, nämlich je deren sechs. Die Vorgänger M1 Pro und M2 Pro hatten jeweils mehr Hochleistungs- als Energiesparkerne. Die Vermehrung der Efficiency- und GPU-Kerne entspricht dem Schritt vom M1 Pro zum M2 Pro.