iPhone 6 Plus ist veraltet, iPad Mini 4 vintage

Apple hat die Liste der veralteten (obsolete) und Vintage-Produkte ergänzt. Neu gilt das iPhone 6 Plus als veraltet. Apple Stores und Apple Authorized Service Provider werden somit keine Reparaturen für dieses Modell mehr anbieten. Generell stuft Apple ein Produkt sieben Jahre nach dem letzten Verkaufsdatum als obsolete ein. Das iPhone 6 Plus war bis September 2016 offiziell erhältlich – und interessanterweise das iPhone 6 (ohne Plus) noch etwelche Jahre länger.Im iPad-Umfeld gelten neu die iPad-Mini-4-Modelle als "vintage". Damit bezeichnet Apple Geräte, die über fünf Jahre nicht mehr verkauft werden. Im Gegensatz zum Status obsolete erhalten Vintage-Geräte noch weitere zwei Jahre lang Reparaturen von Apple Stores und Apple Authorized Service Providern. (ubi)