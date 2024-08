Apple arbeitet an Alternative zu Googles Nest Hub

Bei Apple soll mit Hochdruck an einem neuen Stück Hardware gearbeitet werden, wie einem Bericht von " Bloomberg " (Paywall, via " Engadget ") zu entnehmen ist. Dabei soll es sich um ein iPad-ähnliches Tischgerät handeln, dessen Display an einem rotierenden, dünnen Arm befestigt ist, womit man es um 360 Grad drehen kann. Eingeordnet wird das Gerät als Alternative zu Googles Nest Hub respektive Amazon Echo. Betriebssystem-seitig soll ein Ableger des iPadOS laufen.Apple habe für ein solches Gerät bereits 2022 grünes Licht gegeben, in den letzten Monaten seien die Arbeiten aber intensiviert worden, ist zu lesen. Die Leitung über das Projekt soll Kevin Lynch inne haben, Apples Vice President of Technology, der auch das inzwischen abgeblasene Apple-Car-Projekt sowie die Apple Watch verantwortete. Laut "Bloomberg" sollen Hunderte Apple-Mitarbeitende an besagtem Gerät arbeiten, das unter anderem zum Managen von Smart-Home-Produkten, Sicherheitsprodukten im Haushalt oder für Video Calls zum Einsatz kommen soll und bei dem auch Siri und Apple Intelligence eine wesentliche Rolle spielen werden. Zu lesen ist unter anderem, dass sich das Gerät mittels Sprachbefehl automatisch in die Richtung drehen kann, aus der eine Stimme kommt. Bis zum Erscheinen des Geräts soll es aber 2026 werden, als Preis werden 1000 Dollar genannt. (mw)