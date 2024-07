Neue Gerüchte um iPhone Slim

Ob das Sommerloch Schuld ist? Auf jeden Fall brodelt die Gerüchteküche rund um kommende iPhone-Modelle aktuell kräftig – und zwar nicht um die Generation 16, die auf diesen Herbst erwartet wird, sondern hinsichtlich des iPhone-17-Line-ups von 2025. Ein neuer Report (via " The Verge ") von Ming-Chi Kuo, renommierter Insider mit guten Beziehungen in die Apple-Lieferkette, bestätigt Gerüchte rund um ein besonders dünnes iPhone-Modell, die bereits diesen Frühling erstmals aufgepoppt sind.Das iPhone 17 Slim soll anstelle des iPhone Plus erscheinen und wird laut Kuo mit einem 6,6-Zoll-Display bestückt sein, das mit 2740 x 1260 Pixeln auflösen soll, was auf ein eher längliches Gerät schliessen lässt. Apple wolle das Design des Telefons über die Leistung und die Features setzen – das Gerät soll darum "nur" mit dem A19 SoC anstelle des A19 Pro bestückt sein und vor allem nur einen Kamerasensor besitzen, der Weitwinkelaufnahmen erlaubt und letztlich Platz spart. Wie dünn das Gerät werden soll, darüber gibt es noch keine Angaben. Dafür soll im iPhone-17-Lineup erstmals ein 5G-Chip aus eigener Produktion verbaut werden.Auch zu einem möglichen Preis des iPhone 17 Slim gibt es Informationen, und die deuten darauf hin, dass das Gerät weit oben in der Preisliste angesiedelt sein wird. Wie zu lesen ist, soll es rund 100 Dollar teurer werden als das Pro Max – die aktuell teuerste iPhone-Ausführung. (mw)