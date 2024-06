Apple will dünnere und leichtere Geräte

Bei der Vorstellung der neuen iPad-Pro-Linie mit OLED-Screen und M4-Chip betonten die präsentierenden Apple-Manager, es handle sich um die dünnsten Apple-Geräte aller Zeiten. Im Gegensatz dazu wurden Devices wie das Macbook Pro in den letzten Jahren eher dicker, und auch das iPhone war schon einmal etwas schlanker.Dies soll sich laut dem neuesten Newsletter (Paywall) des "Bloomberg"-Journalisten Mark Gurman künftig ändern, zumindest was das iPhone betrifft: "Mir wurde gesagt, dass sich Apple jetzt auf die Entwicklung eines deutlich schlankeren Telefons für die iPhone 17-Reihe im Jahr 2025 konzentriert." Auch das Macbook Pro und die Apple Watch sollen demnach verschlankt werden. Der Plan sei, dass das neue iPad Pro den Beginn einer neuen Klasse von Apple-Geräten bilde, die in der gesamten Tech-Industrie die dünnsten und leichtesten ihrer Kategorie sein sollten. (ubi)