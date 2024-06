WWDC: iOS 18, iPadOS 18, MacOS Sequoia und WatchOS

Neben zahlreichen Neuerungen rund um die neue KI-Integration Apple Intelligence gibt es für die Apple-Betriebssysteme iOS, iPadOS, MacOS und WatchOS zahlreiche weitere Funktionsupdates. Diese wurden im Rahmen der WWDC 2024 ebenfalls vorgestellt und sollen in den kommenden Wochen und Monaten auf die Geräte der Apple-Nutzerschaft gelangen. Konkret kommen iOS und iPadOS in Version 18, MacOS bekommt eine neue Ausgabe namens Sequoia und das Wearable-Betriebssystem WatchOS kommt in Version 11.

iOS 18 und iPadOS 18: Mehr Flexibilität Bei iOS 18 und der iPad-Version iPadOS 18 steht das Thema Flexibilität offenbar weit oben auf der Prioritätenliste, viele der wichtigsten Neuerungen haben mit der individuellen Anpassung auf die Bedürfnisse der Nutzerschaft zu tun. So lässt sich der Home Screen in Version 18 der beiden Mobile-Betriebssysteme nun recht umfangreich anpassen. Etwa, indem die Widgets und Apps auf dem Homescreen nach Belieben verschoben werden können, sogar ins Dock unten am Bildschirm. Weiter können neu die Grösse und auch die Farbe der Icons angepasst werden.





Und auch fürs Control Center gibt’s neue Customizing-Optionen: Dieses kann nun ebenfalls dem eigenen Nutzerverhalten angepasst werden, auch Buttons für Drittanbieter-Apps können im Control Center platziert und gruppiert werden. Sogar der Lock Screen bekommt Anpassungsmöglichkeiten, indem die Buttons im unteren Teil des Sperrbildschirms angepasst oder entfernt werden können.

Photos, Textwerkzeuge und Passwort-Manager Die Photos App für iPhones und iPads bekommt mit Version 18 ein Redesign mit einer neuen Collections-Ansicht und einer Karussell-Darstellung, die die besten Bilder eines Tages in den Vordergrund rücken soll. Hierfür gibt es auch eine Autoplay-Funktion, die ebenfalls an die Vorlieben des Nutzers angepasst werden kann. Und für Messages gibt es neben den neuen KI-Features rund um



Weitere Neuerungen gibt’s bei der Darstellung der Mail-Inbox, in Safari mit KI-unterstützten Funktionen fürs Lesen von Online-Inhalten (z.B. Zusammenfassungen von Artikeln) und bei den Privacy-Einstellungen. Bei Letzteren haben User fortan mehr Kontrolle über das Berechtigungs-Management für Geräte und Apps. Ebenfalls in den Privacy-Bereich geht darüber hinaus die Einführung einer gänzlich neuen App: Mit der Password App bekommen iPhone-Nutzer mit iOS 18 einen separaten Passwort Manager in die Hände, der auch über eine Warnfunktion verfügt – etwa, wenn ein gespeicherter Account Teil eines bekannten Data Leaks war.





Die Developer-Betas von iOS 18 und iPadOS 18 stehen per sofort bereit, die Public Beta soll im Juli an den Start kommen. Mit dem finalen Release ist dann im Herbst zu rechnen.

MacOS Sequoia: Das iPhone auf dem Rechner nutzen Die grösste Neuerung in MacOS, welches an der WWDC in der Version namens Sequoia vorgestellt wurde, ist wohl das iPhone Mirroring. Damit kann ein iPhone auf dem Screen des Rechners vollumfänglich gespiegelt werden. So ist es neu möglich, das iPhone mit der Maus oder dem Trackpad auf dem PC-Screen zu bedienen, inklusive Geräte-Sound und Dateitransfer per Drag & Drop. Auch mit Benachrichtigungen auf dem iPhone kann interagiert werden. Das Smartphone selbst bleibt derweil gesperrt.



Weiter gibt’s für MacOS-Nutzer neue Wege für die Organisation der geöffneten Fenster, nicht ganz unähnlich zu den Fenster-Layouts, die mit Windows 11 eingeführt wurden. Im Gegensatz zu Windows muss ein Fenster aber nicht in den oberen Bereich des Screens gezogen werden, sondern an den Bildschirmrand respektive in die Bildschirmecke, in der es verankert werden soll. Entsprechende Tastatur-Shortcuts für die Organisation der Anwendungen gibt’s ebenfalls.





Und auch die bereits genannte neue Passwort-App und die Reader-Funktionen für Safari sind für MacOS verfügbar, dazu gibt’s verschiedene Updates für den Gaming-Bereich mit Spatial Audio, einigen beliebten Titeln, die für die M-Chips optimiert wurden und dem Release des Game Porting Toolkit 2.



MacOS Sequoia steht wie die beiden Mobile-Pendants per sofort als Dev Beta, im Juli als Public Beta und ab Herbst für alle Nutzer zur Verfügung.

