WWDC: Apple bringt Vision Pro Ende Juni in weitere Länder

Apple hat im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz WWDC angekündigt, dass die Vision Pro per Ende Juni respektive Anfang Juli in weiteren Ländern erhältlich sein wird. Konkret kommt die Brille in Festlandchina, Hongkong, Japan und Singapur sowie in Australien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und Kanada auf den Markt. In Festlandchina, Hongkong, Japan und Singapur kann die Vision Pro ab dem 13. Juni vorbestellt werden und wird ab dem 28. Juni verfügbar, in den übrigen Ländern beginnt die Vorbestellung am 28. Juni, während die Vision Pro dann ab dem 12. Juli verfügbar sein wird. Verkauft wird die Vision Pro in Europa ab einem Preis von 3999 Euro. Zur Verfügbarkeit in der Schweiz gibt es nach wie vor keine Informationen.Ebenfalls an der WWDC angekündigt hat Apple VisionOS 2, eine neue Version des Betriebssystems für die Vision Pro. VisionOS 2 soll unter anderem mit der Möglichkeit kommen, räumliche Fotos aus vorhandenen Bildern aus der Mediathek seiner Besitzer zu erstellen. Daneben soll es neue Handgesten geben, um zu häufig genutzten Features wie der Home-Ansicht oder zum Kontrollzentrum zu gelangen. Zudem lässt sich die Home-Ansicht personalisieren. Das virtuelle Mac Display bekommt eine höhere Auflösung und wird grösser – so wird es zu einem Ultraweitwinkel-Display, das zwei 4K-Monitoren nebeneinander entspricht, wie Apple in Aussicht stellt. Ausserdem kriegt VisionOS 2 Mausunterstützung und zeigt das physische Magic Keyboard von Nutzern – selbst wenn diese voll in eine Umgebung oder App eingetaucht sind.