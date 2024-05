Vision-Pro-Verkauf ausserhalb der USA soll im Juni starten

Bis anhin verkauft Apple sein Mixed-Reality-Headset Vision Pro ausschliesslich in den USA. Das könnte sich aber bald schon ändern. Laut einem Bericht von "Bloomberg" (via " Heise.de ") soll Apple am 10. Juni – dem Start der Entwicklerkonferenz WWDC – die Verfügbarkeit der Vision Pro in weiteren Ländern ankündigen.Namentlich genannt werden dabei Deutschland, Frankreich, Australien, Japan, Südkorea, Singapur und China. Wie es heisst, habe Apple Store-Mitarbeiter aus diesen Ländern ins Hauptquartier in Cupertino fliegen lassen, um sie zu schulen. Die Schweiz ist nicht unter den genannten Ländern – allerdings wird die Schweiz von Apple aufgrund der Kaufkraft oft früh berücksichtigt, insofern ist durchaus etwas Hoffnung angebracht, dass die Vision Pro auch hierzulande als eines der ersten Länder ausserhalb der USA verfügbar werden könnte.Und Kaufkraft wird in der Tat auch benötigt. Wie "Heise.de" schreibt , dürfte die Vision Pro in Europa gut und gerne 4000 Euro kosten. (mw)