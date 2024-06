Apple verspricht neu fünf Jahre Software-Updates beim iPhone

Man darf Apple getrost als gutes Beispiel bezeichnen, was die Versorgung von Betriebssystem- und Sicherheitsupdates auf älteren Smartphones angeht. Neu garantiert Apple diese Versorgung ab dem Erscheinungsdatum neuer iPhones mit einer Dauer von mindestens fünf Jahren. Dabei ist nicht die Dauer selbst die Neuerung, sondern die Garantie. Während fast alle anderen Smartphone-Hersteller die Bereitstellung von Software-Updates über einen gewissen Zeitraum ab dem Kauf versprechen, so wusste man bei Apple eher aus Erfahrung, dass der Support lange anhält – eine Garantie gab es letztendlich aber nicht.Dass es nun so ist, hängt mit einer Gesetzesänderung in Grossbritannien zusammen, wie "Android Authority" berichtet . Am 29. April 2024 trat die britische Verordnung zur Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (PSTI) in Kraft. Gemäss dieser sind Hersteller verpflichtet anzugeben, wie lange ein Gerät supportet wird, weshalb nun auch Apple eine Update-Garantie angibt. Obwohl Apple nun fünf Jahre verspricht, so hat das Unternehmen in der Vergangenheit oft bewiesen, dass Updates teilweise sogar über einen längeren Zeitraum zur Verfügung gestellt wurden. (dok)