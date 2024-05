Project Greymatter versorgt iOS 18 mit KI-Funktionen

Apple soll unter dem Codenamen "Project Greymatter" an diversen KI-Funktionen arbeiten, die in die nächste Version 18 des iOS-Betriebssystem Einzug halten werden. Dies berichtet "AppleInsider" mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen. Laut dem Bericht soll Apple im Vorfeld der WWDC eine Vielzahl von KI-relevanten Features testen. So soll in einer frühen Version des Betriebssystems eine Funktion zur Zusammenfassung von Benachrichtigungen in Arbeit sein, welche die Bezeichnung "Greymatter Catch Up" tragen soll. Die Funktion soll weiter mit Siri verknüpft sein, womit der Assistent wohl in die Lage versetzt werden soll, eine Übersicht über die neuesten Benachrichtigungen zu liefern.Dazu wird erwartet, dass Siris Fähigkeiten zu antworten über ein neues Smart-Response-Framework sowie Apples interne LLM deutlich verbessert werden. Dabei soll Siri in der Lage sein, Entitäten wie Personen, Unternehmen, Kalendereinträge oder Orte und Daten zu berücksichtigen.Laut dem Bericht soll sich Apple entschieden haben, Künstliche Intelligenz in alle Kernanwendungen zu implementieren. Als Beispiel wird die KI-gestützte Bildbearbeitung genannt, die sowohl in iOS 18 als auch in MacOS 15 Einzug halten soll. So soll hier wie dort eine Clean-up-Funktion bereitgestellt werden, mit der sich Objekte aus Fotos entfernen lassen. (rd)