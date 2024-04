Bringt iOS 18 Generative KI auf dem Gerät?

An der WWDC 2024, die ab dem 10. Juni 2024 stattfindet, soll KI eines der Hauptthemen sein ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Jetzt hat "Bloomberg"-Journalist Mark Gurman nachgedoppelt und meint in einem Q&A-Abschnitt zu seinem Newsletter , dass ein Teil der für iOS 18 geplanten Generative-AI-Möglichkeiten direkt auf dem Gerät betrieben werden sollen und ohne Rückgriff auf eine Cloud auskommen. Dies komme dem Datenschutz entgegen. Auf dem iPhone würde demnach ein lokales LLM laufen, das bei Apple offenbar seit längerem entwickelt wird.Für andere KI-Funktionen soll Apple aber dennoch auf Cloud-Unterstützung zählen, und dies wohl in Zusammenarbeit mit einem Partner wie Google mit seinem Generative-AI-Dienst Gemini. Dass KI an der WWDC das grosse Thema sein wird, hat Apple-Chef Tim Cook schon mehrfach anklingen lassen. Wie Apples KI-Strategie genau aussieht, wird man jedoch vermutlich erst ab dem 10. Juni erfahren. (ubi)