Apple WWDC offiziell für Juni angekündigt

Apple hat die Worldwide Developers Conference (WWDC) offiziell angekündigt. So gab Marketingchef Greg Joswiak mit einem Tweet auf X den 10. bis 14. Juni als offizielles Datum bekannt . Er schreibt, der Event werde "Absolutely Incredible" (AI), was darauf hindeutet, dass Apple neue Lösungen im KI-Bereich präsentiert. Ein weiterer, sogar noch weniger subtiler Hinweis liefert das diesjährige Logo der WWDC, das im Farbdesign von Siri gehalten ist.Andere dezente oder gar konkrete Hinweise liefert Apple jedoch wie gewohnt nicht. Es ist allerdings ein offenes Geheimnis, dass der Konzern hinter verschlossenen Toren ebenfalls an einer Generativen KI arbeitet. Als das iCar-Projekt eingestampft wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete ), wurde bekannt, dass die freigewordenen Ressourcen nun dem Thema KI gewidmet werden. Darüber hinaus hat Apple im vergangenen Jahr zahlreiche kleinere Firmen aufgekauft, die im Bereich der Generativen KI Forschung betreiben.Es darf aufgrund dieser Ausgangslage davon ausgegangen werden, dass Apple KI-Features in irgendeiner Form in populäre Apps des Konzerns integriert. Ob gar eine Art Siri 2.0 präsentiert wird, erfahren wir am Event selbst. Notwendig wäre es allemal, denn der Apple-Assistent wirkt neben ChatGPT und Gemini ganz schön angestaubt. (dok)