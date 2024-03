Apple stellt Manuals und Downloads gesammelt zur Verfügung

Apple hat eine neue Support-Website aufgeschaltet, die Handbücher, Spezifikationen, Downloads und weitere Unterlagen zum gesamten Portfolio des Herstellers gesammelt an einer Stelle bereitstellt. Bisher musste man sich entsprechende Informationen entsprechend ergoogeln oder auf der Apple-Page mühsam zusammensuchen. Die Website support.apple.com/docs ist sowohl au Englisch als auch in weiteren Sprachen, darunter auch an dieser Stelle auf Deutsch verfügbar.Auf der neuen Docs-Support-Seite finden sich zahlreiche Unterlagen zu Hardware und Software von Apple . So lassen sich etwa die Handbücher von allen möglichen Apple-Rechnern, iPhones und Wearables herunterladen, und sogar die Unterlagen und teilweise auch Treiber für alte Geräte und Zubehör sind verfügbar. Weiter werden auch die Handbücher mit Tipps, Tricks und Downloads für alle möglichen Versionen der verschiedenen Betriebssysteme und Applikationen angeboten. (win)