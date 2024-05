Mit iOS 18 soll Siri so richtig abheben

In rund einem Monat dürfte Apple an der WWDC 2024 das kommende iPhone-Betriebssystem iOS 18 im Detail vorstellen. Dass Apple aktuell stark an KI für all seine Geräte arbeitet, ist aus verschiedensten Gerüchten bekannt. Unter anderem sollen Safari, die Spotlight-Suche und Siri künftig von Apples KI-Entwicklungen profitieren.Jetzt hat "Appleinsider" Details zur Funktionalität von Apples grossem Sprachmodell Ajax und den Apps erfahren, die von dem LLM unterstützt werden. So sollen Safari und Siri KI-gestützt Zusammenfassungen von Texten liefern, im Fall von Safari über ein neues Feature für intelligente Suche. Apples integrierte KI-Software könne die Schlüsselwörter und Phrasen einer Webseite oder eines Dokuments analysieren und eine kurze Zusammenfassung erstellen, die nur die wichtigsten Informationen enthält. Siri soll ähnliche Möglichkeiten erhalten sowie vermehrt mit der Messages-App integriert werden.Dank dem direkt auf dem Gerät laufenden Sprachmodell sollen rasche Antworten auf einfache Anfragen innert Millisekunden ohne Rückgriff auf eine Cloud-basierte KI möglich sein. Apple soll dies intern bereits ausgiebig testen. Enthält die Anfrage den Namen eines gespeicherten Kontakts, kann Ajax die Kontaktinformationen gleich mitliefern. Für komplexere Anfragen will Apple offenbar doch auf Cloud-KI setzen, die Rede ist von Gesprächen mit OpenAI und Google. (ubi)