Apple stellt Open-Source-KI-Sprachmodelle vor

Apple zählte bis anhin nicht zu den Vorreitern in Sachen KI-Implementierung. Doch das soll sich schon bald ändern. Der iPhone-Hersteller hat auf Hugging Face, einer auf ML und KI spezialisierten Community-Plattform, eine Reihe von KI-Sprachmodellen veröffentlicht , die unter Open-Source-Lizenz angeboten werden.Insgesamt hat Apple acht sogenannter OpenELMs veröffentlicht (Open-source Efficient Language Models), wovon deren vier mit der CoreNet Library traniert wurden. Die Sprachmodelle verstehen sich je nach Version mit 270 Millionen, 450 Millionen, einer Milliarde oder drei Milliarde Parametern. Zum Vergleich: Das letzte Woche von Meta veröffentlichte Modell Llama 3 ist in zwei vortrainierten Versionen mit acht und 70 Milliarden Parametern verfügbar. Weitere Details zur Leistungsfähigkeit von Apples OpenELMs werden in einem White Paper zur Verfügung gestellt.Was Apple konkret mit den Open-Source-LLMs vorhat, lässt der Konzern offen. Allenfalls könnten die KI-Funktionen auch in einer künftigen iOS-Version integriert werden, was bereits diesen Herbst mit dem Release von iOS 18 der Fall sein könnte. (rd)