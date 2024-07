Faltbares iPhone wird auf 2026 erwartet

Verschiedenen Berichten zufolge wird bei Apple die Entwicklung eines faltbaren iPhones vorangetrieben. So schreibt " 9to5Mac " unter Berufung auf " Digitimes " respektive unternehmensnahe Quellen, dass Apple seit diesem Jahr mit der Entwicklung eines faltbaren iPhones beschäftigt sei, dass der Breite entlang in der Mitte gefaltet werden kann – ähnlich wie bei Samsungs Galaxy Flip – und damit kleiner ausfällt als bestehende iPhones. Apple habe diesbezüglich auch einen Liefervertrag mit Samsung für die faltbaren Panels unterschrieben. Ausgehend von einem üblicherweise zwei Jahre dauernden Entwicklungszyklus würde das faltbare iPhone dann 2026 erscheinen, so der Bericht. The Information " (Paywall, via " Heise ") schreibt ebenfalls von einem faltbaren iPhone ähnlich dem Galaxy Flip, welches das Ideenstadium verlassen habe und sich in Entwicklung befinde. Intern laufe das Projekt unter dem Codenamen "V68", und als Launch-Jahr wird ebenfalls 2026 genannt. Eine Garantie, dass das Gerät dann auch tatsächlich erscheine, gebe es allerdings nicht, so der Bericht. (mw)