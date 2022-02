Das Falt-iPhone kommt später

(Quelle: United States Patent and Trademark Office)

23. Februar 2022 - Laut einem Analystenbericht bringt Apple sein erstes Falthandy frühestens im Jahr 2025 auf den Markt. Noch später könnte sogar ein faltbares Notebook folgen.

Apple wartet offenbar noch etwas länger mit der Lancierung eines faltbaren iPhone-Modells – bisher war die Rede von 2023. Gemäss einem aktuellen Bericht des Analysten Ross Young von Display Supply Chain Consultants ( via "9to5Mac") kommt das erste Apple-Falthandy nun frühestens 2025. Young beruft sich dabei auf seine Kontakte in der Supply Chain. Einen Grund nennt der Analyst nicht, er mutmasst bloss, der Eintritt in den Foldable-Markt sei für Apple wohl nicht dringend.Gleichzeitig merkt Young an, Apple beschäftige sich mit der Idee eines faltbaren Notebooks. Der Hersteller sei diesbezüglich in Kontakt mit Display-Anbietern und ziele auf eine Diagonale von 20.x Zoll. Damit könnte eine neue Produktkategorie mit Doppelfunktion entstehen: Im gefalteten Zustand ein Notebook mit voller Onscreen-Tastatur, voll aufgeklappt ein Monitor, möglicherweise mit 4K-Auflösung. Ob es ein solches Produkt jemals geben wird, ist indes unklar. Young rechnet auf jeden Fall nicht vor 2026 oder 2027 damit. (ubi)