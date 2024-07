Apple Intelligence kommt im September noch nicht

Die grosse Ankündigung an der diesjährigen Apple WWDC war Apples KI-Initiative, mit der generativen KI-Plattform Apple Intelligence als neues Feature von iOS und iPadOS 18 – die neuen Mobilbetriebssysteme von Apple erscheinen traditionell im September. Wie "Bloomberg" unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen nun meldet , wird es Apple Intelligence nicht in die erste Version von iOS/iPadOS 18 schaffen, offenbar aus Stabilitätsgründen. Apple soll demnach erst mit Software-Updates im Oktober den Rollout von Apple Intelligence beginnen.Entwickler kommen jedoch bereits in der letzten Juliwoche in den Genuss von Apple Intelligence. Denn in Kürze erscheint die erste Entwickler-Beta der beiden Mobilbetriebssysteme samt Apple-Intelligence-Funktionalität. Dies ist einerseits ein ungewöhnliches Vorgehen, denn Apple baut normalerweist auch in Entwickler-Previews keine Features von später geplanten Updates ein. Auf der anderen Seite ist es logisch: Entwickler sollten so früh wie möglich mit einer derart fundamentalen Neuerung wie Apple Intelligence in Kontakt kommen, um Apple beim Ausbügeln von Fehlern zu unterstützen und ihre eigenen Apps mit Apple-Intelligence-Features zu testen.(ubi)