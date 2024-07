Public Betas von iOS 18 und MacOS Sequoia sind da

Apple hat die ersten öffentlichen Betaversionen der kommenden OS-Generation freigegeben . Neben iOS/iPadOS 18 und MacOS 15, auch MacOS Sequoia genannt, sind ab sofort auch Betas von WatchOS 11 und TVOS 18 verfügbar. Auch der Smart Speaker Home Pod erhält mit Homepod Software 18 eine Firmware-Auffrischung. Wie immer warnt Apple vor möglichen Bugs und weist darauf hin, dass allenfalls Datenverlust droht – schliesslich handelt es sich um Testversionen, die möglichst nicht auf produktiv genutzten Geräten eingesetzt werden sollten.Das äusserliche Hauptmerkmal von iOS und iPadOS 18 ist der deutlich freier konfigurierbare Homescreen. Apps und Widgets können praktisch beliebig an- und umgeordnet werden, und App-Icons lassen sich vergrössern, mit Farben hinterlegen oder im Dark Look anzeigen. Ein Redesign erfährt auch das Control Center mit neuen Gruppen und beliebiger Anordnung von Steuerelementen. Dazu kommt später Apple Intelligence mit neuen Tools zum Schreiben und Kommunizieren, sogenannten Genmojis und Verbesserungen bei Siri – aber vermutlich erst 2025, sodass diese Funktionen in den aktuellen Betas noch nicht getestet werden können.Apple Intelligence wird auch mit MacOS Sequoia verfügbar werden, ist in der Public Beta aber ebenfalls noch nicht vorhanden. Neu und bereits testbar ist iPhone Mirroring: Der Bildschirm eines verbundenen iPhone erscheint auf dem Mac-Bildschirm und kann dort mit Maus und Tastatur bedient werden. Zudem erscheinen iPhone-Benachrichtigungen auch auf den Mac. Dateien, Fotos und Videos lassen sich per Drag&Drop zwischen den Geräten verschieben – dieses Feature soll jedoch erst später im Jahr kommen. Weitere Neuerungen sind Background Replacement bei Facetime-Videocalls, einfaches Anordnen von Fenstern nebeneinander, verschiedene Neuerungen in Safari, eine Passwords App als integrierter Passwortmanager und manches mehr. (ubi)