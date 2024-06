iOS 18 vereinfacht Anbindung von Zubehör

Apples eigenes Zubehör für iPhone und iPad lässt sich praktisch ohne Aufwand via Bluetooth oder WLAN mit dem Gerät verbinden. Die Einrichtung erfolgt vollautomatisch. Mit iOS 18 führt Apple nun das neue API AccessorySetupKit ein, das auch Drittherstellern die einfache Anbindung ihrer Zubehörteile ermöglichen soll. Wie bei Apple-Zubehör muss der Nutzer die Bluetooth- oder WLAN-Verbindung nicht mehr über die Systemeinstellungen manuell definieren, stattdessen erscheint in der App des Geräteherstellers ein Picker mit Name und Abbildung des Zubehörgeräts, ganz analog zum Prozedere bei Apple-eigenem Zubehör.Der einzige Unterschied zu Airpods & Co.: Im Fall von Drittherstellerzubehör muss für die Einrichtung die App des Herstellers geöffnet sein. Für Apple-Zubehör ist der Picker direkt ins Betriebssystem integriert. Geräte, die mithilfe des neuen API angebunden wurden, erscheinen in den Datenschutzeinstellungen und lassen sich dort bei Bedarf auch wieder entfernen. (ubi)