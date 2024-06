iOS 18 ermöglicht allen Apps, 3D-Videos aufzunehmen

Mit dem Release von iOS 18 im September dieses Jahres ermöglicht es Apple auch fremden Kamera-Apps, Videos in 3D aufzunehmen, sodass diese als sogenanntes Spatial Video auf der Vision Pro konsumiert werden können. Die Möglichkeit, in 3D zu filmen, besteht zwar bereits seit iOS 17.2, allerdings mit der Limitierung auf die Apple-eigene Kamera-App. Wie "Macrumors" schreibt , gibt Apple künftig die API, um diese Art von Videoaufnahmen zu ermöglichen, frei. Sie sei für Entwickler ausserdem einfach zu implementieren.Damit das iPhone in der Lage ist, Videos in 3D aufzunehmen, werden für die Aufnahmen sowohl die Hauptkamera als auch die Weitwinkel-Kamera kombiniert eingesetzt – dies funktioniert allerdings nur, wenn im Querformat gefilmt wird, ausserdem ist diese Funktion den Pro-Modellen vorenthalten, da dazu die beiden Kameras parallel angeordnet sein müssen. Wie "Macrumors" abschliessend schreibt, wird dieses Funktion in der nächsten Generation auch für die günstigeren iPhone-Modelle erwartet, da deren Kameras Gerüchten zufolge ebenfalls vertikal angeordnet seien. (dok)