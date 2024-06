Neue Leaks zu iOS 18 aufgetaucht

Wenige Stunden vor Beginn von Apples WWDC 2024 tauchen verschiedene Gerüchte zur kommenden iOS-Version 18 auf, die an der WWDC aller Wahrscheinlicheit nach offiziell angekündigt wird. "Bloomberg" Journalist Mark Gurman deutet in einem X-Post neben "Apple Intelligence", womit vermutlich Apples verstärkte Integration von KI ins Betriebssystem gemeint ist, unter anderem ein konfigurierbares Kontrollzentrum mit mehreren Seiten, eine neue Health-App sowie Details zur Nutzung von iPods als Hörgeräte, terminlich planbare iMessages und die Integration von Reminders in den Kalender an – ein Feature, das sich viele Apple-User sehnlichst wünschen.Aus anderen Quellen stammt die Absicherung von Apps per FaceID beziehungsweise TouchID. Dies verkündet "Macrumors" in einem Artikel , merkt aber dazu an, man wisse nicht, ob es bei beliebigen Apps von Drittherstellern funktioniere oder nur bei Apples eigenen Apps, wo es teils schon Realität ist. Ein weiterer Leak: Im Dark Mode soll der Homescreen passende, dunkler gehaltene Icons erhalten – auch dies aber vorerst nur bei Apple-eigenen Apps. (ubi)