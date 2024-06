Apple soll neue Passwort-App in der Pipeline haben

Apple soll schon bald eine neue Passwortverwaltung mit dem bezeichnenden Namen Passwords vorstellen. Dies berichtet "Bloomberg" mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen. Die App soll den Kunden einen einfachen Zugriff auf Websites und Software zur Verfügung stellen. Passwords soll bereits in die kommenden Betriebssystem-Versionen iOS 18, iPadOS 18 sowie MacOS 15 integriert werden, die im Herbst erwartet werden. Mit einer offiziellen Vorstellung wird kommende Woche an Apples Worldwide Developers Conference gerechnet.Gemäss dem Bericht soll Passwords auf Apples iCloud Keychain aufsetzen, einem Dienst der bis anhin zur Synchronisation von Passwörtern und Zugangsdaten zwischen verschiedenen Geräten dient. Die neue App soll die Zugangsinformationen nach Kategorien ordnen wie Konti, Wifi-Netzwerke oder Passkeys. Wie bei Konkurrenzlösungen auch, sollen die Daten auf Zugangsseiten automatisch eingegeben werden. Sie soll neben Apples VR-Headset Vision Pro zudem auch Windows-PCs und Verifizierungscodes unterstützen und sich wie Google Authenticator auch als Authentifzierungs-App nutzen lassen.Durch die Einbindung der Funktionen in eine App will Apple die Kunden laut "Bloomberg" dazu bewegen, sicherere Passwörter zu nutzen, um die Sicherheit der Geräte zu verbessern. Auch tritt Apple mit dem Schritt in Konkurrenz zu bekannten Passwortverwaltungsanbietern wie 1Password, LastPass oder zur Schweizer Softwareschmiede Proton, die gerade eben ihre Lösung für die Mac-Plattform vorgestellt hat ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (rd)