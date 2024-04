Apple sperrt Nutzer plötzlich aus

In den letzten Tagen haben sich zahlreiche Nutzer von Apple-Geräten in diversen Foren über ein merkwürdiges Phänomen beklagt, wie unter anderem "The Verge" berichtet : Sie wurden ohne Vorwarnung plötzlich – sogar mitten in einer Aktivität wie einem Facetime-Call – von ihrem Apple-ID-Konto abgemeldet und konnten somit nicht mehr auf Apple-Dienste wie iCloud oder den App Store zugreifen. Gleichzeitig wurde in manchen Fällen das Apple-ID-Passwort zurückgesetzt: Beim Versuch, sich neu anzumelden, erschien die Aufforderung, ein neues Passwort zu definieren.Offiziell hat Apple zu dem Problem bisher nichts verlauten lassen. Es ist unklar, was genau passiert ist. Mastodon-Nutzer Nic Lake , der Apples Support in Anspruch genommen hat, erhielt die Antwort, dass "manchmal zufällige Sicherheitsverbesserungen zu Ihrem Konto hinzugefügt werden", was der User dann doch sehr seltsam fand. (ubi)