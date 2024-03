MacOS 14.4 behebt 68 Sicherheitslecks und bringt diverse Verbesserungen

Nach dem Release der jüngsten iOS- und iPadOS-Updates hat Apple nun auch das MacOS-Betriebssystem auf den neuesten Stand gebracht und in der aktualisierten Version 14.4 veröffentlicht. Ebenfalls erschienen sind Updates für WatchOS, TvOS sowie VisionOS. Das MacOS-Update behebt insgesamt 68 sicherheitsrelevante Schwachstellen . Wie Apple anmerkt, will man sich wie üblich vorerst nicht im Detail dazu äussern.Die Neuerungen in MaOS Sonoma 14.4 halten sich allerdings im Rahmen, wie Apple festhält . So sind ist die Emoji-Tastatur um diverse Emojis erweitert worden. Weitere Verbesserungen finden sich bei der Podcast-Transkribierung. Hier kann der Text nun vollständig gelesen werden und auch die Suche nach Wörtern oder Sätzen ist möglich. Ebenfalls dazugekommen sind Änderungen an Kontrast und Textgrösse, um die Barrierefreiheit zu verbessern. Dazu bietet Safari in der Version 17.4 neu die Möglichkeit, Webseiten in den Favoriten nur noch als Icons darzustellen. Im Unternehmenseinsatz vermag MDM unter anderem die Verschlüsselung FileVault für Standardbenutzer im Setup zu erzwingen. Dazu ist MDM neu in der Lage, über den Akku-Status Auskunft zu geben. (rd)