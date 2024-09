iPhone 16 kriegt einen Extra-Button für die Kamera

September ist einmal mehr iPhone-Monat – dieses Jahr mit der Vorstellung und dem Release der iPhone-Generation 16. Diese besteht wie bereits im Vorjahr aus vier Modellen, dem iPhone 16, dem iPhone 16 Plus, dem iPhone 16 Pro und dem iPhone 16 Pro Max. Alle vier Modelle kommen mit der neuesten Chipgeneration A18, wobei in den Pro-Modellen der SoC A18 Pro steckt, der über mehr Kerne und damit mehr Leistung verfügt. Beide Chips sollen bereit sein für Apple Intelligence, Apple KI-Lösung, die als Beta im Oktober mit iOS 18.1 erscheinen soll. Nebst dem iPhone 16 wird Apple Intelligence lediglich auf den beiden iPhone-15-Pro-Modellen vom letzten Jahr verfügbar sein.Ebenfalls allen neuen iPhone 16 gemeinsam ist ein dedizierter Button für die Steuerung der Kamera. Dieser berührungsempfindliche Button, von Apple Camera Control getauft, dient dabei nicht nur als Auslöser, sondern kann auch zum Zoomen verwendet werden oder für Funktionen wie Belichtung und Tiefenschärfe, oder um das Objektiv zu wechseln.Sowohl das iPhone 16 als auch das iPhone 16 Plus bekommen ausserdem den Action Button, den Apple im letzten Jahr für die Pro-Modelle eingeführt hat und mit dem der Kipp-Stummschalter abgelöst wird. Das iPhone 16 kommt mit einem 6,1-Zoll-OLED-Display mit 2556 x 1179 Pixeln, das iPhone 16 Plus mit einem 6,7-Zoll-OLED-Display mit 2796 x 1290 Pixeln. An Bord ist auch eine überarbeitete Dual-Kamera mit einem 48-MP-Sensor, 2-fach optischem Zoom und optischer Bildstabilisierung sowie ein 12-MP-Ultraweitwinkel-Sensor mit Autofokus, der auch Makroaufnahmen erlaubt. Ebenfalls möglich ist die Aufnahme von Spatial Foto und Spatial Video, um Content für das Vision Pro Headset zu produzieren. Zudem können 4K-Videos mit 60 fps aufgenommen werden. Nicht zuletzt dank dem neuen A18-Chip verspricht Apple eine deutlich längere Akkulebensdauer, bei Videowiedergabe soll die Batterie bis 22 Stunden (iPhone 16) respektive 27 Stunden (iPhone 16 Plus) halten. Und ebenfalls an Bord ist WiFi 7.Verkauft wird das iPhone 16 in den fünf Farben Ultramarin, Blaugrün, Pink, Weiss und Schwarz ab dem 20. September. Vorbestellungen werden ab dem 13. September entgegengenommen. Für das iPhone 16 verlangt Apple 849 Franken bei 128 GB. 256 GB kosten 949 Franken, 512 GB 1149 Franken. Die Plus-Version gibt es für jeweils 100 Franken mehr – also 949 (128 GB), 1049 (256 GB) und 1249 Franken (512 GB). Damit entsprechen die Preise weitgehend dem iPhone 15 beziehungsweise liegen für das 512-GB-Modell sogar 20 Franken tiefer.