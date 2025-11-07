cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Nur noch jährliche Updates für Microsofts Configuration Manager
Quelle: Mirosoft

Nur noch jährliche Updates für Microsofts Configuration Manager

Ab Herbst 2026 will Microsoft für die Endpoint-Verwaltung Configuration Manager nur noch jährliche Updates veröffentlichen. Kunden sollen damit Updates besser planen und einen Wechsel zu Intune strategischer angehen können.
7. November 2025

     

Während Microsoft für das Endpoint Management seit Längerem für die Verwendung von Intune wirbt, setzen nach wie vor viele Unternehmen gerade bei On-Prem-Installationen auf den Configuration Manager. Wie der Konzern jetzt in einem Blog-Beitrag schreibt, sollen für das einst als System Management Server bekannte Verwaltungswerkzeug in Zukunft nur noch jährlich neue Releases erscheinen.

Mit der neuen Update-Kadenz sollen Kunden ihre Aktualisierungen besser planen können, Stabilität gegenüber neuen Funktionen priorisieren und einen allfälligen Wechsel auf Intune strategischer angehen können. Allerdings kommt der neue Release-Zyklus erst ab September 2026 respektive der Version 2609. Bevor es soweit ist, will man mit der im kommenden Dezember geplanten Version 2509 aber noch ein Quality Update veröffentlichen, das nun auch ARM64 unterstützt. Im März 2026 soll dann ein weiteres Update ausgeliefert werden, mit dem Microsofts Secure-Future-Initiative adressiert wird. Danach folgt im September dann das erste Update im neuen Aktualisierungsrhythmus.


Die jährlichen Releases will Microsoft während 18 Monaten mit Support unterstützen. Hotfixes und Out-of-band Updates sollen nur im absoluten Notfall veröffentlicht werden. Abschliessend unterstreicht Microsoft das Commitment zu Configuration Manager und verspricht, allfällige Produkteinstellungen frühzeitig anzukündigen. (rd)


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Netzwerksicherheit mit TP-Link Omada
Generative KI im öffentlichen Sektor: Chancen und Herausforderung
Wenn das Netzwerk stillsteht, steht das ganze Unternehmen
Sicher genug!
Netzwerke für das intelligente Europa
Interview: Wie GKB und Inventx Banking gestalten
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER