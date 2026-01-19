Microsoft: Notfall-Updates für Patchday-Fehler

Einmal mehr sind nach dem monatlichen Windows-Patchday neue Probleme aufgetaucht. „Swiss IT Magazine" berichtete
von einem Fehler, inzwischen sind weitere bekannt geworden. So kam es etwa häufig zu Problemen mit Remote-Desktop-Verbindungen mit Abbruch noch während der Authentifizierung und beim Mail-Abruf in Outlook via POP3. Und einige Systeme mit Windows 11 23H2 liessen sich bei aktiviertem System Guard Security Launch nicht mehr herunterfahren.
Microsoft hat am vergangenen Wochenende nun Out-of-Band-Aktualisierungen veröffentlicht, die die gemeldeten Probleme beheben sollen. KB5077744
für Windows 11 24H2 und 25H2 sowie KB5077793
und KB5077800
für Windows Server 2025 respektive 2022 beheben den RDP-Fehler. KB5077797
schafft Abhilfe gegen das Shutdown-Problem unter Windows 11 23H2. Für Windows 10 ESU und Enterprise LTSC 2021 steht KB5077796
gegen das Remote-Desktop-Problem bereit. All diese ausserplanmässigen Updates werden nicht automatisch von Windows Update installiert, man muss sie manuell aus dem Microsoft
Update Catalog beziehen.
Weitere gelegentlich auftretende Probleme werden mit diesen Notfall-Patches dagegen nicht behoben, darunter der gestörte POP33-Abruf bei Outlook Classic, ein auf Schwarz geschalteter Desktop-Hintergrund oder komplett schwarze Bildschirme, die vor dem Erscheinen des Desktops auftauchen.
(ubi)