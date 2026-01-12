Copilot App soll sich künftig deinstallieren lassen

Microsoft hat kürzlich den Windows 11 Insider Preview Build 26220.7535 (KB5072046) im Dev und Beta Channel veröffentlicht. Die neue Vorschau ist für Windows 11 25H2 verfügbar. Im Windows Insider Blog
weist der Hersteller unter anderem darauf hin, dass sich die Copilot App auf gemanagten Geräten jetzt deinstallieren lässt. Dazu dient die neue Policy RemoveMicrosoftCopilotApp. Administratoren können Sie aktivieren, um die Copilot App von den betroffenen Geräten zu entfernen.
Dazu sind allerdings drei Voraussetzungen erforderlich: Auf den Geräten müssen sowohl Microsoft
365 Copilot als auch Microsoft Copilot installiert sein, die Copilot App wurde nicht durch den User selbst installiert, und Copilot App wurde in den letzten 28 Tagen nicht genutzt. Die Policy steht auf den Windows 11 Varianten Enterprise, Pro und Edu zur Verfügung. Wenn die App auf diese Weise durch den Administrator entfernt wurde, können die User sie jederzeit selbst wieder installieren – und sind dann nicht betroffen von der nächsten automatischen Deinstallation.
(ubi)