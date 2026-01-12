cnt
Copilot App soll sich künftig deinstallieren lassen
Quelle: Microsoft

Copilot App soll sich künftig deinstallieren lassen

Die auf Windows-11-Systemen standardmässig vorhandene Copilot App kann in verwalteten Szenarien mithilfe einer neuen Policy neu durch den Administrator entfernt werden – unter gewissen Voraussetzungen.
12. Januar 2026

     

Microsoft hat kürzlich den Windows 11 Insider Preview Build 26220.7535 (KB5072046) im Dev und Beta Channel veröffentlicht. Die neue Vorschau ist für Windows 11 25H2 verfügbar. Im Windows Insider Blog weist der Hersteller unter anderem darauf hin, dass sich die Copilot App auf gemanagten Geräten jetzt deinstallieren lässt. Dazu dient die neue Policy RemoveMicrosoftCopilotApp. Administratoren können Sie aktivieren, um die Copilot App von den betroffenen Geräten zu entfernen.


Dazu sind allerdings drei Voraussetzungen erforderlich: Auf den Geräten müssen sowohl Microsoft 365 Copilot als auch Microsoft Copilot installiert sein, die Copilot App wurde nicht durch den User selbst installiert, und Copilot App wurde in den letzten 28 Tagen nicht genutzt. Die Policy steht auf den Windows 11 Varianten Enterprise, Pro und Edu zur Verfügung. Wenn die App auf diese Weise durch den Administrator entfernt wurde, können die User sie jederzeit selbst wieder installieren – und sind dann nicht betroffen von der nächsten automatischen Deinstallation. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Windows 11 auch im Dezember 25 weniger gefragt

 5. Januar 2026 - Laut den neuesten Zahlen von Statcounter ist das Ende von Windows 10 noch lange nicht in Sicht. Im Gegenteil: Im Dezember verlor Windows 11 an Marktanteil, während Windows 10 zugelegt hat.

Gratis-Tool entfernt alle KI-Features aus Windows 11

 11. Dezember 2025 - Wer Microsofts KI-Implementierungen in Windows loswerden möchte, sollte einen Blick auf RemoveWindowsAI werfen. Das auf Github veröffentlichte Tool entfernt die KI-Komponenten und sorgt dafür, dass diese beim nächsten Update nicht erneut installiert werden.

Windows 11 Version 25H2 neu auf allen PCs installierbar

 8. Dezember 2025 - Ab sofort haben alle interessierten Nutzer die Möglichkeit, das jüngste Feature Update 25H2 zu installieren. Der Download muss allerdings noch aktiv initialisiert werden.


