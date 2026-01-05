Windows 11 auch im Dezember 25 weniger gefragt

Bereits im November 2025 ging der Marktanteil von Windows 11 weltweit betrachtet zurück, dies zumindest gemäss den Zahlen von Statcounter
. Der Rückgang setzte sich im Dezember fort. Windows 10 dagegen konnte einen Zuwachs auf 44,68 Prozent verzeichnen. Zwar liegt Windows 11 mit 50,73 Prozent Anteil insgesamt vorn, der Vorsprung ist mittlerweile aber auf 6,05 Prozentpunkte geschrumpft – im vergangenen Oktober betrug er noch über 13 Prozentpunkte. Besonders in Afrika und Südamerika konnte Windows 10 zulegen.
Selbst in der Schweiz, wo Windows 11 mit einem Marktanteil von 58,72 Prozent die Nase klar vorn hat, ging die Nutzung im Dezember deutlich zurück: Im November betrug der Anteil noch 61,98 Prozent. Windows 10 dagegen konnte von 35,51 auf 37,98 Prozent zulegen. Immerhin beträgt die Lücke zwischen den beiden Versionen hierzulande 20,74 Prozentpunkte. Zusammengefasst lässt sich dennoch sagen, dass der grosse Umstieg auf Windows 11 nach wie vor noch nicht umfassend erfolgt ist, auch wenn Microsoft in letzter Zeit verschiedene Verbesserungen und Leistungssteigerungen bei Windows 11 umgesetzt hat.
