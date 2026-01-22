Microsoft liefert Workaround für jüngste Outlook-Probleme

Microsoft
hat eine Zwischenlösung für diverse Probleme im Zusammenhang mit dem unlängst veröffentlichten Update für Windows 11 aufgetischt, so ein Bericht
von "Bleeping Computer". Wie der Konzern bereits früher bestätigt hat, kann es nach dem Einspielen des Updates KB5074109 passieren, dass Anwendungen wie Outlook plötzlich nicht mehr reagieren, einfrieren oder abstürzen. Die Probleme treten jeweils auf, wenn Daten aus der Cloud geladen oder dahin gespeichert werden. Konkret genannt werden Microsofts hauseigener Speicherdienst OneDrive wie auch Dropbox.
Im Fall von Outlook ergeben sich so beispielsweise Probleme beim Versuch, ein auf Onedrive gespeichertes PST-File zu öffnen. Outlook reagiert in diesen Fällen nicht mehr und lässt sich nur noch via Task Manager abschiessen, oder man startet das System gleich neu.
Microsoft verspricht, an einer Lösung des Fehlers zu arbeiten, und schlägt in der Zwischenzeit als Workaround
vor, die PST-Dateien wieder aus der Cloud zu entfernen. In einem Support-Artikel
wird hierfür eine Anleitung zur Verfügung gestellt. Vom Fehler betroffen sind alle unterstützten Versionen von Windows 11 aber auch verschiedene Ausführungen von Windows 10 und Windows Server.
(rd)