cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft liefert Workaround für jüngste Outlook-Probleme
Quelle: Depositphotos

Microsoft liefert Workaround für jüngste Outlook-Probleme

Nach dem Einspielen der Januar-Updates haben Anwendungen wie Outlook Probleme beim Zugriff auf Dateien aus der Cloud. Microsoft arbeitet an der Problemlösung und stellt zwischenzeitlich einen Workaround zur Verfügung.
22. Januar 2026

     

Microsoft hat eine Zwischenlösung für diverse Probleme im Zusammenhang mit dem unlängst veröffentlichten Update für Windows 11 aufgetischt, so ein Bericht von "Bleeping Computer". Wie der Konzern bereits früher bestätigt hat, kann es nach dem Einspielen des Updates KB5074109 passieren, dass Anwendungen wie Outlook plötzlich nicht mehr reagieren, einfrieren oder abstürzen. Die Probleme treten jeweils auf, wenn Daten aus der Cloud geladen oder dahin gespeichert werden. Konkret genannt werden Microsofts hauseigener Speicherdienst OneDrive wie auch Dropbox.

Im Fall von Outlook ergeben sich so beispielsweise Probleme beim Versuch, ein auf Onedrive gespeichertes PST-File zu öffnen. Outlook reagiert in diesen Fällen nicht mehr und lässt sich nur noch via Task Manager abschiessen, oder man startet das System gleich neu.


Microsoft verspricht, an einer Lösung des Fehlers zu arbeiten, und schlägt in der Zwischenzeit als Workaround vor, die PST-Dateien wieder aus der Cloud zu entfernen. In einem Support-Artikel wird hierfür eine Anleitung zur Verfügung gestellt. Vom Fehler betroffen sind alle unterstützten Versionen von Windows 11 aber auch verschiedene Ausführungen von Windows 10 und Windows Server. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft bestätigt Outlook-Problem mit Verschlüsselung

 12. Januar 2026 - Das Outlook-Problem mit auf eine bestimmte Art verschlüsselten E-Mails wurde jetzt offiziell bestätigt. Einen Patch gibt es noch nicht, Microsoft arbeitet laut eigenen Angaben daran.

Outlook war rund 11 Stunden offline

 10. Juli 2025 - Outlook hatte nach Schweizer Zeit in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit weitreichenden Problemen zu kämpfen. Die Ursache nennt Microsoft nicht.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER