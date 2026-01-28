cnt
Aus für SMTP-Auth auf Exchange Online erneut verschoben
Quelle: Depositphotos

Eigentlich wollte Microsoft bereits 2025 SMTP-Auth abschalten, dann wurde das Aus auf Anfang 2026 verschoben. Nun wird erneut verzögert, bis Ende des Jahres soll sich damit vorläufig nichts ändern.
28. Januar 2026

     

Das Abschalten der SMTP-Authentifizierung für Exchange Online wird erneut verschoben. Laut einem Bericht von "Borncity" soll sich damit bis Ende 2026 vorläufig nichts ändern. Ende 2022 hatte Microsoft die Basic Authentification für Exchange Online bereits abgeschaltet ("Swiss IT Magazine" berichtete). SMTP-Auth wurde dabei zwar nicht deaktiviert, Microsoft riet jedoch klar davon ab, das alte Authentifizierungsverfahren noch zu nutzen. Stattdessen sollte OAuth zum Einsatz kommen.


Die Abschaltung von SMTP-Auth wurde eigentlich auf Ende September 2025 geplant, dann aber ins erste Quartal 2026 verschoben. Nun wird bis Ende 2026 also alles beim Alten bleiben, im Anschluss wird die SMTP-Authentifizierung deaktiviert, kann von Admins aber wieder aktiviert werden. Für neue Exchange Online Tenants wird SMTP-Auth nach Dezember 2026 dann nicht mehr verfügbar sein. Im zweiten Halbjahr 2027 soll es dann definitive Informationen zur Abschaltung geben. Mehr Informationen zur Verschiebung bietet Microsoft an dieser Stelle. (win)


