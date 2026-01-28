Aus für SMTP-Auth auf Exchange Online erneut verschoben

Das Abschalten der SMTP-Authentifizierung für Exchange Online wird erneut verschoben. Laut einem Bericht
von "Borncity" soll sich damit bis Ende 2026 vorläufig nichts ändern. Ende 2022 hatte Microsoft
die Basic Authentification für Exchange Online bereits abgeschaltet ("Swiss IT Magazine" berichtete
). SMTP-Auth wurde dabei zwar nicht deaktiviert, Microsoft riet jedoch klar davon ab, das alte Authentifizierungsverfahren noch zu nutzen. Stattdessen sollte OAuth zum Einsatz kommen.
Die Abschaltung von SMTP-Auth wurde eigentlich auf Ende September 2025 geplant, dann aber ins erste Quartal 2026 verschoben. Nun wird bis Ende 2026 also alles beim Alten bleiben, im Anschluss wird die SMTP-Authentifizierung deaktiviert, kann von Admins aber wieder aktiviert werden. Für neue Exchange Online Tenants wird SMTP-Auth nach Dezember 2026 dann nicht mehr verfügbar sein. Im zweiten Halbjahr 2027 soll es dann definitive Informationen zur Abschaltung geben. Mehr Informationen zur Verschiebung bietet Microsoft an dieser Stelle.
(win)