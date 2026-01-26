Siri-Update soll schon im Februar kommen

Vor Kurzem wurde bekannt, dass Apple
seinen Sprachassistenten Siri und für Apple Intelligence generell in Zukunft auf Googles Gemini-Modelle setzen will. Erste Früchte der strategischen Zusammenarbeit zeigen sich laut Gerüchten bereits im Februar 2026. Dann nämlich soll iOS 26.4 veröffentlicht werden – und dies mit einer generalüberholten Siri-Funktion. Dies teilt Mark Gurman in der neuesten Ausgabe seines Power-On-Newsletters
mit (Paywall).
Zu den Neuerungen in Siri gehört insbesondere, dass der Sprachassistent den Kontext des Nutzers verstehen kann. Dazu soll Siri in der Lage sein, Informationen über mehrere Apps hinweg zu verknüpfen, zum Beispiel eine in einer E-Mail-Nachricht enthaltene Hotelbuchung und ein per SMS vereinbartes Meeting an der Destination. Darüber hinaus soll Siri künftig darauf reagieren können, was gerade auf dem Bildschirm des iPhone erscheint.
Das "neue Siri" vom Februar 2026 verarbeitet einfache Anfragen direkt auf dem Gerät. Dies funktioniert auf alle neueren iPhone-Modellen ab dem iPhone 15 Pro. Ältere Geräte bleiben aussen vor. Komplexere Anfragen werden zu Apples Servern weitergeleitet, die in einer Private Cloud arbeiten und mehr Leistung für die Gemini-Modelle bieten. Mit dem Update im Februar ist die Weiterentwicklung von Siri indes keineswegs abgeschlossen. Wesentlich weitergehende Verbesserungen werden für iOS 27 erwartet. Dann soll Siri zu einem waschechten Chatbot werden und komplette Konversationen führen können.
(ubi)