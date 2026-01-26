cnt
Siri-Update soll schon im Februar kommen
Quelle: Depositphotos

Schon im Februar 2026 soll die Kooperation von Apple mit Google erste Früchte tragen. Mit iOS 26.4 kommt ein Update für den Sprachassistenten Siri, das auf Googles Gemini-Modellen basiert und die Funktionalität von Siri deutlich verbessern soll.
Vor Kurzem wurde bekannt, dass Apple seinen Sprachassistenten Siri und für Apple Intelligence generell in Zukunft auf Googles Gemini-Modelle setzen will. Erste Früchte der strategischen Zusammenarbeit zeigen sich laut Gerüchten bereits im Februar 2026. Dann nämlich soll iOS 26.4 veröffentlicht werden – und dies mit einer generalüberholten Siri-Funktion. Dies teilt Mark Gurman in der neuesten Ausgabe seines Power-On-Newsletters mit (Paywall).

Zu den Neuerungen in Siri gehört insbesondere, dass der Sprachassistent den Kontext des Nutzers verstehen kann. Dazu soll Siri in der Lage sein, Informationen über mehrere Apps hinweg zu verknüpfen, zum Beispiel eine in einer E-Mail-Nachricht enthaltene Hotelbuchung und ein per SMS vereinbartes Meeting an der Destination. Darüber hinaus soll Siri künftig darauf reagieren können, was gerade auf dem Bildschirm des iPhone erscheint.


Das "neue Siri" vom Februar 2026 verarbeitet einfache Anfragen direkt auf dem Gerät. Dies funktioniert auf alle neueren iPhone-Modellen ab dem iPhone 15 Pro. Ältere Geräte bleiben aussen vor. Komplexere Anfragen werden zu Apples Servern weitergeleitet, die in einer Private Cloud arbeiten und mehr Leistung für die Gemini-Modelle bieten. Mit dem Update im Februar ist die Weiterentwicklung von Siri indes keineswegs abgeschlossen. Wesentlich weitergehende Verbesserungen werden für iOS 27 erwartet. Dann soll Siri zu einem waschechten Chatbot werden und komplette Konversationen führen können. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Apple ersetzt Siri durch KI-Chatbot

 25. Januar 2026 - Unbestätigten Meldungen zufolge wlll Apple den Sprachassistenten Siri durch einen KI-Chatbot ersetzen. Die neue Siri-Ausführung soll bereits im Juni an der WWDC vorgestellt werden.

Apple setzt für Siri-Upgrade auf Gemini-Modelle

 13. Januar 2026 - Für die Weiterentwicklung von Siri und Apple Intelligence gehen Apple und Google einen umfangreichen Deal zur Nutzung von Googles Gemini-Modellen in Apples KI-Services ein.

iPhone-User rüsten nur zögerlich auf iOS 26 auf

 12. Januar 2026 - Während bisherige iOS-Versionen vier Monate nach dem Release jeweils Nutzungsanteile von über 60 Prozent erzielten, kommt iOS 26 im Januar 2026 erst auf schwache 15 Prozent – sowohl global gesehen als auch in der Schweiz.


