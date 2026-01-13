Apple setzt für Siri-Upgrade auf Gemini-Modelle

Bereits an der WWDC 2024 kündigte Apple
an, seinen Sprachassistenten Siri durch ein signifikantes Upgrade massiv zu verbessern. So soll Siri künftig zum Beispiel den persönlichen Kontext verstehen. Versprochen waren die Neuerungen auf den Herbst 2024, später hiess es Frühling 2025. Bis heute ist daraus allerdings nichts geworden, man hat bei Apple offenbar Schwierigkeiten mit der Weiterentwicklung von Siri. Das Thema wurde denn auch an der letztjährigen WWDC 2025 nur am Rande angesprochen.
Jetzt hat Apple offiziell einen mehrjährigen Deal mit Google
im Umfang von einer Milliarde US-Dollar angekündigt, wie Mark Gurman von "Bloomberg" schon im November 2025 berichtet hat
(Paywall): Die kommende Version von Siri respektive die zugrundeliegenden Apple Foundation Models werden auf Googles Gemini-Modellen und der Cloud-Technologie von Google basieren. Die Foundation Models wiederum bilden die Basis von Siri und Apple Intelligence. Dies soll noch im laufenden Jahr umgesetzt werden. Implizit gibt Apple damit zu, dass die KI-Kompetenz im eigenen Haus zu wünschen übrig lässt.
In der aktuellen Ankündigung
formuliert Apple es so: "Nach sorgfältiger Evaluation kam Apple zu dem Schluss, dass die KI-Technologie von Google die leistungsfähigste Grundlage für Apple Foundation Models darstellt, und freut sich auf die innovativen neuen Erfahrungen, die sie Apple-Nutzern ermöglichen wird." Apple Intelligence werde weiterhin direkt auf den Geräten und in der Private Cloud von Apple laufen. Die Datenschutzstandards von Apple könnten damit weiter eingehalten werden.
(ubi)