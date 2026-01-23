Apple ersetzt Siri durch KI-Chatbot

In den vergangenen Monaten wurde Apples Siri immer wieder belächelt, konnte der persönliche Assistent im Vergleich zu den diversen KI-Lösungen doch nicht im Ansatz mithalten. Jetzt will Apple
laut einer *Bloomberg"-Meldung
(Paywall) das Steuer offenbar herumreissen und Siri mit der kommenden iOS-Version 27 durch einen KI-Chatbot ersetzen.
Wie der im Allgemeinen gut informierte Apple-Insider Mark Gurman in Erfahrung gebracht haben will, soll der kommende Chatbot den Codenamen "Campos" tragen und tief in Apples Betriebssystemen verankert werden. Das aktuelle Siri-Interface soll weiter einer Neuentwicklung weichen, wobei sich auch der neue Chatbot durch den Sprachbefehl "Siri" initialisieren lassen soll. Im Grunde soll der erstmals im Jahr 2011 lancierte Sprachassistent mit dem Chatbot-Interaktionsstil ausgestattet werden, den man seit dem Launch von ChatGPT kennt.
Die neue Siri-Version mit Chatbot-Funktionalität soll bereits an der kommenden Worldwide Developers Conference vorgestellt werden, die voraussichtlich vom 8. bis 12. Juni stattfindet.
(rd)