Apple versucht Sammelklage wegen fehlenden KI-Features zu stoppen
Apple versucht Sammelklage wegen fehlenden KI-Features zu stoppen

Apple beantragt in den USA die Abweisung einer Sammelklage. Die Kläger fordern Entschädigungen, weil die kontextsensitive Siri und weitere KI-Funktionen später kommen sollen – nach aktuellem Stand erst Anfang 2026.
7. Oktober 2025

     

Apple will in den USA eine Sammelklage abweisen lassen, in der Entschädigungen wegen der verspäteten kontextsensitiven Siri und weiterer KI-Funktionen gefordert werden. Die betroffenen Features sollen nach aktueller Planung erst Anfang 2026 erscheinen. Laut "Heise" liegt beim United States District Court in San Jose eine "Motion to Dismiss" im Verfahren 5:25-cv-02668-NW vor.

Nach Darstellung des Unternehmens betrifft die Verzögerung nur zwei Funktionen. Gleichzeitig seien "nahezu zwei Dutzend" Features verfügbar – genannt werden etwa Image Playground, Schreibwerkzeuge, Genmoji und eine KI-gestützte Priorisierung von Benachrichtigungen. Geklagt haben zum einen Kunden, die ein iPhone in Erwartung der neuen Siri gekauft haben wollen, zum anderen Aktionäre, die einen Kursrückgang mit der Verschiebung begründen. "Heise" berichtet, Apple argumentiere zudem, Käufer hätten beim iPhone 16 ohnehin von Verbesserungen wie besserer Kamera, leistungsfähigeren Chips und aktualisierten Displays profitiert.


Auch zum Thema Werbung nimmt Apple Stellung: Die Kläger könnten sich nicht pauschal auf Marketing verlassen, teils würden in den Klagen Aussagen zitiert, die gar nicht von Apple stammen. Unfaire Geschäftspraktiken, ungerechtfertigte Bereicherung oder gebrochene Garantien sieht der Konzern nicht. Wie es weitergeht, entscheidet das Gericht in den kommenden Monaten über Abweisung oder Fortführung des Verfahrens. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Apples Engineering-Chef John Ternus soll auf CEO Tim Cook folgen

 6. Oktober 2025 - Tim Cook wird nach 14 Jahren CEO-Posten bald pensioniert. Für seine Nachfolge habe der Vorstand von Apple nun den aktuellen VP of Hardware Engineering John Ternus ins Auge gefasst.

iFixit zerlegt Airpods Pro 3 und vergibt 0 von 10 Punkten

 5. Oktober 2025 - iFixit bewertet Apples Airpods Pro 3 als praktisch nicht reparierbar und vergibt im Teardown 0 von 10 Punkten – verklebte Gehäuse, eng verlegte Kabel und fest verklebte Akkus machen Öffnen und Austausch nahezu unmöglich.

iPhone 17 Pro im Test: Das ist neu, das ist besser

 30. September 2025 - Das neue iPhone 17 Pro bringt frischen Wind ins Design, punktet mit cleverer Selfie-Kamera und verbessertem Zoom – bleibt im Alltag aber ein evolutionäres statt revolutionäres Upgrade. Was das neue Flaggschiff von Apple wirklich kann, zeigt unser Praxistest.


