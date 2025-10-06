Apples Engineering-Chef John Ternus soll auf CEO Tim Cook folgen

Bei Apple
könnte es zu einem Wechsel an der Spitze des Unternehmens kommen: Der bereits sei 2011 amtierende CEO Tim Cook nähert sich schnell dem Rentenalter, eine Nachfolge sei schon in der Pipeline. Dabei soll es sich um John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering bei Apple (Bild), handeln, wie der gut informierte "Bloomberg"-Journalist und Apple-Experte Mark Gurman schreibt
(Paywall, via
"Neowin").
Tim Cook folgte als Nachfolger von Steve Jobs, der 2011 aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nahm, worauf Cook den Chefposten übernahm
. Wenige Monate später verstarb Jobs
. Cook führte das Unternehmen während seiner Zeit als CEO zu einer Bewertung von knapp 4 Billionen Dollar. Im kommenden Monat erreicht der Apple-CEO das Pensionsalter von 65 Jahren, womit der Vorstand von Apple nun den zukünftigen Chef positionieren wolle.
John Ternus habe hierfür das passende Portfolio: Der starke technische Background von Ternus solle dem Unternehmen in einer Zeit der (bisher nur mittelmässig erfolgreichen) KI-Integrationen und Augmenten-Reality-Vorstössen helfen. Er habe bereits massgeblich viele aktuelle technische Entwicklungen in Cupertino verantwortet. Ausserdem sei sein Alter von 50 Jahren angesichts einer schnell alternden Exec-Etage bei Apple
ebenfalls passend.
Ternus soll nun mehr Sichtbarkeit bekommen. Mit der Sache vertraute Quellen hätten an diesem Punkt kaum mehr Zweifel, dass er eines Tages übernehmen wird. Die Gerüchte rund um die Möglichkeit von Ternus als künftigen CEO sind denn auch nicht besonders aktuell: Schon im Mai 2024 wurden erste Stimmen laut
, die ihn als Nachfolger von Cook sahen.
(win)