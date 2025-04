Apples Wert steigt nach Trump-Gesprächen wieder auf 3 Billionen

Apple ist wieder auf dem Spitzenplatz der wertvollsten Unternehmen und ist derzeit das einzige Unternehmen weltweit mit einer Marktkapitalisierung knapp über 3 Billionen US-Dollar. Dies, weil US-Präsident Trump nach Gesprächen mit Apple-Chef Tim Cook (Bild) die geplanten Zölle für Apple – zumindest vorläufig – wieder gelockert hat. Er habe Cook und damit dessen Unternehmen geholfen, so der US-Präsident ohne Umschweife.Unlängst fiel die Aktie von Apple stark, was den iPhone-Hersteller seinen Spitzenplatz vorübergehend kostete. Dies im Zuge der Turbulenzen an der Börse, die durch Trumps Ankündigungen von hohen Zöllen ausgelöst wurden. Apple träfen diese besonders, da dessen Lieferketten stark von chinesischen Produktionsstätten abhängig sind.Erholt haben sich nach dem vorläufigen Rückzieher von Trump zwar die meisten Aktienkurse – Apple konnte aber ganz besonders profitieren. Die US-Regierung sieht in den Ausnahmen für Apple keine gezielte Massnahme, es handle sich nur um eine andere Art von Zöllen, wie "Apple Insider" schreibt . Trump bezeichnete sich in einem Erklärungsversuch einfach nur als "flexibel". Auch, so US-Handelsminister Howard Lutnick, sei es möglich, dass die Ausnahme nur über einen oder zwei Monate hinweg bestehen könnte. Weitere Schwankungen und Veränderungen sind also durchaus denkbar. (win)