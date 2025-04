Trump-Zölle: Tech-Grössen verlieren massiv an Wert

Innert zwei Tagen nach Bekanntgabe der US-Importzölle für Güter aus praktisch allen Ländern der Welt vom 3. April ist der NASDAQ-Börsenwert der sieben grössten US-Tech-Unternehmen ("The Magnificent Seven") laut Medienberichten um insgesamt 1,8 Billionen US-Dollar geschrumpft. Der Börsenwert von Tesla ist an den Handelstagen Donnerstag und Freitag (3. und 4. April 2025) um über zehn Prozent respektive 193 Milliarden Dollar gesunken. Apple musste mit 533 Milliarden Dollar den grössten absoluten Rückgang hinnehmen.Meta verlor an den beiden Tagen über 200 Milliarden Dollar an Wert, Amazon rund 265 Milliarden Dollar. Bei Nvidia betrug der Wertverlust 393 Milliarden Dollar. Die Google-Mutter Alphabet liess um 139 Milliarden Dollar nach, bei Microsoft betrug der Verlust 165 Milliarden US-Dollar. Der Aktienindex NASDAQ verzeichnete insgesamt die schlechteste Woche seit dem Beginn der Coronapandemie im März 2020. (ubi)