Wegen Deepseek-KI: Nvidia verliert 600 Milliarden Dollar Wert

Das chinesische Unternehmen Deepseek mischt mit seinen neuesten Large Language Models (LLMs) aktuell die KI-Welt auf. Und das hat nun massgeblichen Einfluss auf die Börsenkurse der grossen Player. So sackte etwa die Aktie von Nvidia innerhalb von nur einem Tag um knapp 600 Milliarden US-Dollar ab – etwa 17 Prozent des aktuellen Börsenwertes. Laut "Bloomberg" handelt es sich um den grössten Verlust bei der Marktkapitalisierung einer Aktie in der gesamten Geschichte. Beim Rest der Branche siehts kaum besser aus: Die Aktie von Siemens Energy verlor gar 20 Prozent, Oracle 14 Prozent, Super Micro Computer 12 Prozent, Cisco 5 Prozent und Microsoft immerhin noch 2 Prozent ( via "Heise").Die LLMs R1 und VC3 von Deepseek schlagen die Modelle der finanzstarken Konkurrenz, etwa von Meta und OpenAI, derzeit in Benchmarks. Und das mit massiv tieferem Budget fürs Training. Statt hunderten Millionen Dollar soll Deepseek gerade einmal 5,6 Millionen Dollar aufgeworfen haben. Bei den Big Playern herrsche seither blanke Panik ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Offen bleibt aber, ob Deepseek wirklich solch bahnbrechende Ergebnisse geliefert hat, oder ob vielleicht doch etwas geschummelt wurde und es sich in Tat und Wahrheit nur um Panik in einem immer noch nicht gänzlich gefestigten Markt handelt. (win)