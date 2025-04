Apple verliert Spitzenplatz wegen Trumps Zöllen

US-Präsident Trumps Zölle rütteln die Märkte durch. Und kosten Apple den Spitzenplatz als wertvollstes Unternehmen der Welt. Stand heute (Mittwoch) rutschte der iPhone-Hersteller auf einen Wert von 2,59 Billionen US-Dollar – ein Minus von 4,98 Prozent gegenüber dem Vortag – und landet damit hinter Microsoft auf Platz 2. Die Redmonder rangieren mit einem Unternehmenswert von 2,635 Billionen Dollar dank einem deutlich kleineren Wertverlust (-0,92 %) damit aktuell auf Platz 1 der wertvollsten Unternehmen der Welt. Platz 3 bleibt unverändert bei Nvidia (2,349 Billionen Dollar, -1,37 %).Über mehrere Tage hinweg ist der Wertverlust von Apple und der Fall auf Platz 2 sogar noch deutlicher: In den letzten vier Handelstagen verlor das Unternehmen 23 Prozent seines Wertes. Grund für den überdurchschnittlichen Wertverlust, den Apple hinnehmen muss, ist die grosse Abhängigkeit von Produktionsstätten in China ( via "CNBC"). Damit, so Finanzanalysten, könnte der Preis für ein iPhone 16 Pro Max in den USA letztlich um 350 Dollar steigen. Bei einem aktuellen Preis von rund 1200 Dollar eine beachtliche Preiserhöhung.