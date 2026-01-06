CES: Intel lanciert Core Ultra 3 Series

Mit der neuen Core-Ultra-3-Familie, entwickelt unter dem Codenamen Panther Lake, bringt Intel die erste Prozessorgeneration für KI-PCs auf den Markt, die auf dem Fertigungsverfahren Inte 18A basiert. Dabei handelt es sich um einen 2-Nanometer-Prozess, laut Mitteilung das fortschrittlichste Produktionsverfahren, das je in den USA entwickelt und zur Produktionsreife gebracht wurde. Neben spezifisch für PCs konzipierten Modellen sollen Chips der Core-Ultra-3-Serie in Embedded- und Industrial-Szenarien sowie in Edge-Anwendungen zum Einsatz kommen.
Jim Johnson, Senior Vice President and General Manager, Client Computing Group bei Intel
: "Mit der Serie 3 konzentrieren wir uns ganz darauf, die Energieeffizienz zu verbessern, die CPU-Leistung zu steigern, eine grössere GPU der Extraklasse zu integrieren und mehr KI-Rechenleistung und App-Kompatibilität zu bieten, auf die Sie sich mit x86 verlassen können."
Besonders interessant sind die neuen Mobilprozessoren Core Ultra X9 und X7, die mit einer deutlich stärkeren integrierten Grafik aufwarten als die Vorgänger. Die Spitzenmodelle bieten bis zu 16 CPU-Kerne, 12 Xe3-GPU-Kerne (Arc B390/Pro B390) und eine NPU mit 50 TOPS. Die energiesparendere Architektur soll eine Batterielaufzeit von bis zu 27 Stunden erlauben. An der CES stellen zahlreiche PC-Hersteller neue Modelle mit Core-Ultra-3-Prozessoren vor. Die ersten Geräte sollen im Februar 2026 weltweit auf den Markt kommen.
(ubi)